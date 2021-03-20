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وكيل لاعبين إيطالي: أراهن أن يكون وردة مفاجأة الكالتشيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح وكيل اللاعبين دييجو تافانو، أنه يراهن على انتقال عمرو وردة لاعب باوك اليوناني إلى في الموسم المقبل، معتبرًا أنه أحد المواهب الواعدة في الوقت الحالي.

وقال وكيل اللاعبين الإيطالي في تصريحاته لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "أقول أن عمرو وردة لاعب باوك هو رهاني في الوقت الحالي".

وتابع: "يستطيع وردة أن يكون الصفقة التي أقدمها للدوري الإيطالي في الموسم المقبل، هو لاعب أنيق، يمتلك قدرات فنية، ومميزة على المستوى البدني".

وأضاف: "وردة لاعب في المنتخب المصري، ويمكن أن يكون مفاجأة جيدة، وهو شريك محمد صلاح في الهجوم".

ولم ينضم عمرو وردة للمنتخب المصري منذ بطولة أمم إفريقيا 2019 عقب أزمة ارتبط باسمه واتخذ اتحاد الكرة قرار آنذاك باستبعاده قبل أن يعود من جديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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