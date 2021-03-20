"في السعودية".. الخليج 365 يكشف كواليس تصوير ثلاثي الأهلي لبرنامج رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن ثلاثي الفريق محمد مجدي "أفشه" ومروان محسن ومحمد هاني عاد إلى القاهرة أمس الجمعة بعد تصوير برنامج تليفزيوني يعرض في شهر رمضان المقبل.

وقال مصدر بالأهلي - تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الثلاثي حصل على موافقة لجنة التخطيط بالنادي كما تنص اللائحة الجديدة لتصوير برنامج يعرض في شهر رمضان المقبل.

وأضاف: "سافر الثلاثي إلي المملكة العربية السعودية بعد العودة من الكونغو بناء على موافقة رسمية وتم تصوير البرنامج وعادوا للقاهرة مساء أمس".

وأوضح: "لم يحصل أي لاعب بالأهلي على تصريح للسفر لتصوير هذا البرنامج سوى الثلاثي مروان وهاني وأفشه حتى الآن".

وتابع أن هذا البرنامج سيعرض في شهر رمضان المبارك ويقدمه رامز جلال وحصل اللاعبون على موافقة مسئولي الأهلي حتى لا يتكرر ما حدث في الموسم الماضي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سعد سمير وبدر بانون لم يحصلا على موافقة لتصوير برنامج تليفزيوني وكل ما ذكر في هذا الشأن غير صحيح.

وعاد الأهلي إلى القاهرة بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-0 ضمن الجولة.