قرارات اتحاد السلة بعد أزمة مباراة الزمالك وسموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة قرارات بشأن الأحداث المصاحبة في مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت مساء أمس على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر النادي بميت عقبة.

وفاز الزمالك على سموحة مساء أمس بنتيجة 85-83، بعد اللجوء إلى وقت إضافي، وشهدت المباراة محاولات من جانب جماهير الزمالك للتعدي باللفظ على فريق سموحة.

وبناء على ذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن العديد من القرارات بشان هذه المباراة، وجاءت كالتالي:

توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه على الزمالك بسبب دخول الجماهير والتعدي باللفظ على فريق سموحة وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس.

كما وجه الاتحاد المصري لكرة السلة إنذار إلى نادي الزمالك بنقل مبارياته خارج ملعبه في حالة التكرار.

واختتم اتحاد السلة قراراته بأنه لن يسمح بدخول الجماهير لجميع المباريات، ويسمح فقط لأعضاء مجلس ادارات الاندية بخطاب رسمي من النادي، مع تفويض مراقب المباراة بالغاءها في حالة عدم لتزام النادي.

وجدير بالذكر، أن الزمالك يتصدر ترتيب دوري السوبر لكرة السلة برصيد 15 نقطة.