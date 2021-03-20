مانشستر سيتي يتأهل بصعوبة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي



صعد مانشستر سيتي بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بفضل هدفين متأخرين من الألماني غوندوغان والبلجيكي دي بروين.



واصل مانشستر سيتي مستواه المميز هذا الموسم وتغلّب على إيفرتون 2-0 يوم السبت في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.



وسجّل أفضل لاعبي مانشستر سيتي حالياً الألماني إيلكاي غوندوغان هدف المباراة الأول (84) مستغلاً كرة مرتدة من العارضة قبل أن يضيف البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة (90) بعدما كسر مصيدة التسلل.



وأجرى مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا ستة تبديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع كان أبرزها عودة الجناح رحيم سترلينغ أساسياً للمرة الأولى بعد جلوسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في المباريات الثلاث الأخيرة، كما عاد المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس في حين أراح دي بروين.



في المقابل، شارك في صفوف إيفرتون الحارس الثالث البرتغالي الشاب جواو فيرجينيا (21 عاماً) بعد إصابة الحارس الأساسي جوردان بيكفورد ووصيفه السويدي روبن أولسن.



وعلى الرغم من استحواذ سيتي على الكرة بنسبة كبيرة بلغت 85 في المئة في إحدى مراحل الشوط الأول، فإنه لم يهدد مرمى إيفرتون كثيراً وكانت أفضل فرصة له كرة قوية سددها سترلينغ من خارج المنطقة سيطر عليها فيرجينيا بسهولة (28).



ودخل إيفرتون اجواء المباراة تدريجياً وكان نداً عنيداً للضيوف وكانت أبرز فرصة له تسديدة المدافع الكولومبي العملاق ييري مينا لكن الظهير الأيسر الأوكراني زينتشينكو أبعد كرته من على خط المرمى (42).



واستمرت أفضلية سيتي في الشوط الثاني وسدد سترلينغ كرة خطيرة كان لها فيرجينيا بالمرصاد (72) قبل أن يسدد فيل فودن بيسراه كرة مسحت القائم (79).



ثم حسم غوندوغان ودي بروين النتيجة في الدقائق الأخيرة.



ولحق مانشستر سيتي بساوثهامبتون إلى هذا الدور بعدما فاز الأخير على بورنموث من دوري الدرجة الأولى 3-0 اليوم أيضاً.



ويلتقي تشيلسي مع شيفيلد يونايتد وليستر سيتي مع مانشستر يونايتد في آخر مباراتين من ربع النهائي.





المصدر: فرانس برس