بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على سلتا فيغو بثلاثية

المنامة - ياسر ابراهيم -

أهداف ريال مدريد وسلتا فيغو جلبت الفرحة المنتظرة لعشاق بطل الليغا، وذلك بعد سلسلة من النتائج غير المقنعة بتعادله مرتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري قبل انتصار اليوم.



انتصر ريال مدريد على مضيفه سلتا فيغو 3-1 السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني ليصعد إلى المركز الثاني ويضيق الخناق على أتلتيكو المتصدر.



وقاد الفرنسي كريم بنزيمة ريال مدريد للفوز بتسجيله ثنائية لفريقه (20 و30) فيما سجّل سانتي مينا هدف المضيف الوحيد (40).



وصنع بنزيمة هدف ريال مدريد الثالث والذي حمل توقيع أسينسيو في الوقت بدل الضائع (90+4).



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ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة بفارق ثلاث نقاط مؤقتاً عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطة عن برشلونة الذي أصبح ثالثاً مؤقتاً أيضاً.



وهذا الفوز الثاني توالياً لريال مدريد في الدوري بعد تعادلين محبطين أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو بذات النتيجة 1-1.



وجاء الانتصار بعد يوم من سحب قرعة دوري أبطال أوروبا إذ سيلعب الميرنغي أمام ليفربول الإنكليزي في ربع نهائي المسابقة.