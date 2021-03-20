الامارات | بني ياس يمسك بصدارة دوري الخليج العربي في «يوم السعادة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يمسك بصدارة دوري الخليج العربي في «يوم السعادة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى فريق بني ياس صدارة ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، عقب تغلب على ضيفه حتا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الذي صادف «اليوم العالمي للسعادة» ضمن الجولة 22 من المسابقة، ليصدر «السماوي» الضغوط لمنافسه فريق الجزيرة، الذي يخوض مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم حينما يخرج لملاقاة جاره الوحدة في «ديربي أبوظبي».

قدم بني ياس خلال الموسم الحالي مستويات أكثر من رائعة بفضل الأداء الجماعي الذي ظل يعتمد عليه منذ وصول المدرب الروماني دانيال إيسيلا إذ تحول الفريق إلى منافس مباشر على اللقب قبل أن يتوج الأداء الرائع الذي ظل يقدمه بالحصول على صدارة المسابقة للمرة الأولى منذ بداية الموسم مواصلاً بذلك تأكيد جدارته بلعب دور «الحصان الأسود».

ويدين بني ياس بالفضل للاعبه الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء، مترجماً بذلك الأفضلية التي بدأ بها «السماوي» المواجهة والتي استمرت أيضاً خلال الشوط الثاني الذي شهد مجموعة من الفرص التي كادت أن تضاعف النتيجة.

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