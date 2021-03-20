الامارات | بالصور: تعادل بطعم الخسارة للشارقة والوصل.. رغم "الريمونتادا" والهدف القاتل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: تعادل بطعم الخسارة للشارقة والوصل.. رغم "الريمونتادا" والهدف القاتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز سالم صالح هدفاً في الوقت القاتل ليتعادل الشارقة مع الوصل بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الوصل في زعبيل بالجولة الـ 22، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 34 نقطة بينما رفع "الملك" رصيده إلى 41 نقطة.

وتعد نتيجة التعادل بطعم الخسارة لكل من الفريقين، إذ أهدر الوصل فوزاً سهلاً بعدما تقدم بهدفين دون رد في الشوط الأول، ثم تقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الثاني، قبل أن يحرز الشارقة هدفين في الدقيقتين 76 والثانية من الوقت بدل الضائع ليهدر "الإمبراطور" فرصة التقدم إلى المركز الخامس.

في المقابل رغم أن الشارقة حقق "ريمونتادا" مثيرة وحول تأخره إلى تعادل ثمين، كما أحرز هدفاً في الوقت القاتل أنقذ الفريق من تلقي الخسارة السادسة في مسابقة الدوري، ولكن "الملك" ابتعد خطوة جديدة عن المنافسة على اللقب بعدما اتسع الفارق بينه وبين المتصدر بني ياس إلى سبع نقاط، بينما قد يتسع الفارق إلى تسع نقاط في حال فوز الجزيرة على الوحدة في الجولة نفسها، وذلك قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

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