شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يسجل خامس أهدافه في الدوري السعودي ويقود الاتفاق لفوز ثمين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح المغربي وليد أزارو، نجم الأهلي المصري السابق، في قيادة فريقه الحالي الاتفاق للفوز على نظيره الفيصلي بهدف نظيف، بمنافسات الجولة رقم 24 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021 «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان».

ونجح أزارو في تسجيل هدف المباراة الوحيدة مانحاً فريقه الانتصار والنقاط الثلاث.

وجاء هدف أزارو مع الدقيقة 82 من عمر المباراة، بعدما ترجم انفراده بالمرمى ونجح في هز شباك الفيصلي.

الفوز رفع رصيد الاتفاق للنقطة 35 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي وجمد من رصيد الفيصلي عند النقطة 30 في المركز الحادي عشر.

الجدير بالذكر أن الهدف هو الخامس للمغربي أزارو بقميص الاتفاق السعودي بالدوري هذا الموسم.