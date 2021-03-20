شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم «قفشة».. 4 نجوم من الأهلي والزمالك مع رامز جلال في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يظهر أربعة نجوم من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في برنامج رامز جلال لـ«المقالب» الذي يُذاع في شهر رمضان القادم.

وقام ثلاثي الأهلي محمد هاني ومحمد مجدي قفشة ومروان محسن، بتسجيل حلقاتهم في برنامج «رامز مريض نفسي» الذي سيُذاع يومياً على شاشة قناة «إم بي سي مصر» في شهر رمضان، كذلك حارس الزمالك محمود عبدالرحيم جنش.

وقام الرباعي خلال الأيام الماضية بتسجيل حلقات البرنامج في المملكة العربية السعودية، تمهيداً لإذاعتها في شهر رمضان.

وعلى جانب آخر يستعد منتخب مصر الأول لخوض مباراتيه أمام كينيا وجزر القمر، بمنافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022.

وكان حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن قائمة الفراعنة والتي ضمت 28 لاعباً تمهيداً لانطلاق المعسكر غداً الأحد.