شكرا لقرائتكم خبر عن سيلتا فيجو × ريال مدريد: سلسلة انتصارات تاريخية في بالايدوس وبنزيما يواصل التألق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع ريال مدريد فوزًا صعبًا خارج قواعده، بعد أن نجح في التغلب على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن الجولة 28 من الليجا.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدفين مقابل هدف، بعد أن سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدفين الأول والثاني للضيوف، لكن المهاجم الإسباني سانتي مينا قلص الفارق لهدف بتسجيله هدف أصحاب الأرض الأول في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض بشتى الطرق في العودة للنتيجة، وأهدروا بعض الفرص في حين حرمهم القائم الأيسر لمرمى الحارس كورتوا من تعديل النتيجة بعد ضربة ثابتة من المهاجم أياجو أسباس وتدخل هام من البرازيلي كاسيميرو في الحائط البشري.

وخطف ريال مدريد الهدف الثالث في الوقت بدل من الضائع عن طريق البديل ماركو أسينسيو الذي حول عرضية بنزيما بسهولة في شباك الحارس إيفان فييار، ليحقق ريال مدريد الإنتصار ويحصل على ثلاث نقاط هامة في سباق المقدمة.

رجل المباراة:

لا يمكن النظر لأبعد من كريم بنزيما بعد حصوله على دور البطولة المطلقة في المباراة من خلال اشتراكه في تسجيل جميع الأهداف الـ3 التي سجلها ريال مدريد اليوم، فسجل الهدفين الأول والثاني، وصنع الهدف الثالث.

هل تعلم أن:

- سيلتا لم يحقق الفوز في أخر 14 مباراة لعبها ضد ريال مدريد في الدوري (تعادل 2 وخسر 12).

- تيبو كورتوا احتفل اليوم بمباراته رقم 200 في الليجا (مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد).

- ريال مدريد استقبل 3 أهداف بالرأس (بورتو وداني كالفو وسانتي مينا) من بين أخر 4 أهداف استقبلها.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

ريال مدريد ارتقى للمركز الثاني بشكل مؤقت وبرصيد 60 نقطة، على بعد 3 نقاط فقط من المتصدر الحالي، أتلتيكو مدريد (والذي لعب مباراة أقل).

سيلتا فيجو تلقوا هزيمتهم الـ10 هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- فقط ليونيل ميسي (27) هو أكثر لاعبي أندية الليجا تسجيلًا للأهداف في مختلف البطولات هذا الموسم من كريم بنزيما (23).

- بنزيما سجل في جميع المباريات الـ5 الأخيرة التي لعبها في الليجا، أفضل سلسلة تهديف له في المسابقة منذ أبريل 2019 (5 مباريات ايضًا).

- بنزيما عادل رقم المهاجم الإسباني الشهير كارلوس سانتيانا وأصبح الهداف التاريخي الرابع لـ ريال مدريد (186 هدفًا).

- بنزيما سجل في جميع مبارياته الـ6 الأخيرة بمختلف البطولات مع ريال مدريد، ليعادل أفضل سلسلة له في مسيرته الاحترافية (التسجيل في 6 مباريات متتالية بمختلف البطولات مع ريال مدريد خلال الفترة بين يناير وفبراير 2016).

- ساني مينا سجل 5 أهداف في 12 مباراة لعبها ضد ريال مدريد.

- هدف أسينسيو كان نتيجة تمريرة حاسمة من بنزيما، هي السادسة له في الدوري هذا الموسم والأولى منذ ديسمبر 2020.

- ريال مدريد هزم سيلتا فيجو على ملعبه – ملعب بالايدوس- في أخر 3 مباريات بين الفريقين في سلسلة تحدث للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مواجهات الفريقين (4-2 و3-1 و3-1).