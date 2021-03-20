شكرا لقرائتكم خبر عن تحت أنظار محمود الخطيب.. سيدات يد الأهلى يكتسح المعادى «20-5» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على نظيره المعادي، بنتيجة 20-5، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي المعادي، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى شوطي اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع بقيادة مديره الفني يحيى يوسف.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على الزهور بنتيجة 31-18، ضمن منافسات بطولة الدوري، ويذكر أن الأهلي قد توج ببطولة كأس مصر مؤخرًا على حساب فريق الزمالك بنتيجة 27-20.

كان فريق السيدات لكرة اليد بالأهلى قد توج مؤخرا ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على سيدات الزمالك، بنتيجة 27-20 في المباراة التي جمعتهما على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر المباراة النهائية لكأس مصر لسيدات كرة اليد بين الأهلي والزمالك.

وأنهى فريق السيدات للنادي الأهلي، الشوط الأول للمباراة بالتقدم 16-11 على سيدات الزمالك، وشهد اللقاء حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع تواجد عدد من أعضاء مجلس الإدارة.