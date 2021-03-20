شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الشمس فى دورى السلة للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره الشمس 73-51، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويا على مدى المباراة، ونجح في فرض سيطرته والدقة في تنفيذ الهجمات، والتركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، بفضل تنفيذ اللاعبات لتعليمات الجهاز الفنى للفريق.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 21-13، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 32-20، وواصل الأهلي فرض سيطرته في الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 46-33، ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 73-51.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات سلة الأهلي» مع فريق سموحة يوم الثلاثاء القادم في الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وعقب انتهاء المباراة قام الجهاز الفنى بتهنئة اللاعبات على الأداء والفوز وطالبهم باستمرار الصحوة خلال المباريات المقبلة لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الجهاز الفنى بالمنافسة على البطولات التي يشارك فيها الفريق.