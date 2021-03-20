شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استدعاء مصطفى فتحي لمعسكر منتخب مصر.. تعرف على أرقام «حبة الكريز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قائمة الفريق التي تضم 28 لاعبا في إطار الاستعدادات لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمود عبدالرحيم «جنش»- محمد بسام- عامر عامر.

خط الدفاع: محمد هاني- عمر جابر- أحمد أبوالفتوح- أحمد أيمن منصور- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- أحمد حجازي- على جبر- محمود حمدي «الونش».

خط الوسط: طارق حامد- محمد النني- عمرو السولية- حمدي فتحي- محمد مجدي «قفشة»- محمد فاروق- إسلام عيسي- محمد صلاح- أحمد سيد «زيزو»- محمود حسن «تريزيجيه»- مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد – أحمد ياسر ريان – حسام حسن – محمد الشريف.

وجاء ضم مصطفى فتحي «حبة الكريز» كما يحب أن يلقبه جمهور الزمالك، بمثابة خبر مفرح لمحبي الكرة المصرية فالجناح المعار من الزمالك إلى سموحة صاحب الستة وعشرين عاما يعد ضمن أفضل المواهب في الكرة المصرية، فبعد عودة اللاعب من الإعارة بصفوف التعاون السعودي عام 2018 لم يستطيع اثبات نفسه مع الزمالك كما كان في السابق وذلك لعدة أسباب أبرزها كثرة إصابات اللاعب، وعدم الجاهزية البدنية، إضافة إلى تغيير الأجهزة الفنية داخل جدران القلعة البيضاء.

وفي موسم الانتقالات الشتوية السابق قررت إدارة الزمالك تلبية رغبة اللاعب بالخروج على سبيل الإعارة اللاعب إلى سموحة السكندري لإثبات نفسه مرة أخرى والعودة للفارس الأبيض.

وشارك مصطفى فتحي في 9 مباريات مع سموحة منذ انتقاله إليه في يناير الماضي، واستطاع خلالهم إحراز 5 أهداف وصناعة 4 أهداف.

مما أجبر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، على استدعائه لمعسكر المنتخب الحالي، حيث صنفه موقع "ترانسفير ماركت" أفضل لاعبي الدوري الممتاز المصري خلال شهر مارس الجاري بعدما سجل هدفين وصنع 3 أهداف.