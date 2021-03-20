شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. عودة فقوسة وتأهيل صادق وتدريبات خططية استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف قبل استئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز. المران شهد عودة مدحت فقوسة صانع ألعاب الفريق، فيما واصل محمد صادق تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى. كما أدى الثلاثي محمد هاشم ومحمد الشامي وباهر المحمدى تدريبات فى الجيم.

مران اليوم اشتمل على مجموعة من الجمل الخططية إضافة لتصحيح بعض الأخطاء واختتم بتقسيمة مصغرة على وسط الملعب.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة سيراميكا افى 3 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، على عقد مؤتمر صحفى غداً الاحد لإعلان التعاقد مع ايهاب جلال المدير الفنى السابق لمصر المقاصة بأحد فنادق الإسماعيلية على أن يسبق المؤتمر الصحفى حفل تكريم للبوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى السابق للدراويش بعد اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.

ووجهت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، دعوة للبوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى السابق للدروايش لحفل تكريم ظهر غد الأحد بمقر النادى تقديراً لجهود المدرب الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه بداعى غياب التوفيق الذى لازمه منذ توليه المسئولية رغم الأداء الجيد الذى ظهر به الإسماعيلى تحت قيادته.

واستقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى على تعيين مجدى الباز رئيساً للجهاز الطبى للدراويش فى الجهاز الفنى الجديد المزمع الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، وكان إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة قد اتفق مع مسئولى اللجنة الفنية للدراويش على اختيار حمد إبراهيم مدرباً عاماً فى جهازه، وأحمد حسام مدرباً، ومصطفى كمال مدرباً لحراس المرمى، والمهندس على طه محلل أداء والأخير هو "حفيد طه إسماعيل" نجم الأهلى الأسبق.