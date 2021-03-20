شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يدرس عودة المحترفين لأنديتهم بعد مباراة كينيا.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عودة اللاعبين المحترفين لأنديتهم عقب مباراة كينيا، المقرر لها 25 مارس الجارى فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون، وذلك فى حال تحقيق المنتخب التعادل أو الفوز على كينيا لضمان التأهل الرسمى لأمم 22.

ويواجه المحترفون على مستوى العالم أزمة بسبب فيروس كورونا وتحفظ الأندية على انضمام لاعبيها للمنتخبات، بينما يواجه المحترفون بالدوري الإنجليزي أزمة أخرى تتمثل في الدخول فى عزل صحي لمدة 14 يوما، ما يهدد اللاعبين بالابتعاد عن مباريات فريقهم فى الدوري لأكثر من مباراة، وأيضا ابتعاد لاعب مثل محمد صلاح المحترف بليفربول عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد المقرر لها 6 إبريل المقبل.

ويدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى ، كما تسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفنى بسبب مسحة كورونا التى سيجريها الفراعنة فى كينيا فور الوصول، ما يهدد أى لاعب بالاستبعاد، لذا يفكر الجهاز الفنى جدياً فى اصطحاب جميع اللاعبين منعا لأى ارتباك فى حساباته قبل مواجهة كينيا.

ويخضع لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، لمسحة للكشف عن فيروس كورونا غدا الأحد، قبل خوض المران الأول باستاد القاهرة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى.

ويبدأ المنتخب الوطنى معسكره المغلق غدا، الأحد، ويؤدى فريقنا تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفره على متن طائرة خاصة يوم 23 من الشهر الجارى.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.