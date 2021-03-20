شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 20 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم السبت، الموافق 20 / 3 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يبدأ رحلة استكشاف المريخ السودانى قبل موقعة 2 أبريل، وموسيماني يتسلّم تقريرا عن وليد سليمان قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي.

الأهلي يبدأ رحلة استكشاف المريخ السودانى قبل موقعة 2 أبريل

طلب موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، من جهازه المعاون تجهيز عدة مباريات محلية وأفريقية لفريق المريخ السودانى لدراسته جيداً قبل مواجهة الفريقين ببطولة أفريقيا. وتحدث المدير الفنى للأهلى مع جهازه المعاون بشأن تجهيز معلومات ومباريات للفريق السودانى من أجل الاستعداد الجيد له قبل المباراة التى ستجمعهما يوم 2 أبريل المقبل فى السودان.

موسيماني يتسلّم تقريرا عن وليد سليمان قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي

يتسلّم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تقريرا شاملا عن إصابة وليد سليمان لاعب الفريق وموقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية الفترة المقبلة. ويعقد موسيماني جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الاهلي في حضور وليد سليمان مع عودة الفريق للتدريبات بعد أيام من أجل التأكد من جاهزية اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد طول غياب للإصابة.

كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الفريق الصيف المقبل؟

يبدأ مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة حسم صفقات الصيف بناء على احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حيث يأمل الأهلي في إبرام أكثر من صفقة في الصيف المقبل.

كواليس رحلة على معلول العلاجية فى تونس وموقف الأهلي

جاء سفر الدولى التونسى على معلول إلى بلاده لخوض برنامج تأهيلى هناك للتعافى من إصابته الأخيرة ليُثير العديد من علامات الاستفهام فى القلعة الحمراء بشكل خاص والشارع الكروى بصفة عامة، وتساءل البعض عن حقيقة تلقى اللاعب العلاج فى تونس.

"تخطيط الأهلى" تبحث مع موسيماني ملف الصفقات بعد رحلة جنوب أفريقيا

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد عودة الأخير من بلاده من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

جلسة "تحديد مصير " بين مدافع الأهلي وموسيماني قبل ميركاتو الصيف

قرر رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع عودة التدريبات لمعرفة مصيره مع الفريق، ومدى إمكانية الاعتماد عليه الفترة المقبلة من عدمها، حيث يرغب المدافع الاستقرار على مستقبله خاصة في ظل تلقيه عروضاً من أندية محلية وعربية ترغب في التعاقد معه لو قرر الرحيل عن الأهلي الصيف المقبل.

موسيماني يطلب تقريرا عن 10 لاعبين في الأهلي خلال توقف الدوري

يتابع الجهاز الفني للأهلي تواجد 10 لاعبين من الفريق في المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية في مارس الجاري ، حيث ضم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ثمانية لاعبين من الأهلي للفريق القومي استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2022) ، وهم ، محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، أيمن أشرف ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، محمد هاني ومحمد شريف ، فيما يتواجد آليو ديانج مع منتخب مالي كما يتواجد والتر بواليا مع منتخب الكونغو .