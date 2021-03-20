الامارات | ريال مدريد ينتزع المركز الثاني في الدوري الإسباني من برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينتزع المركز الثاني في الدوري الإسباني من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه التقليدي برشلونة بعدما تغلب على مضيفه سيلتا فيجو 3 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل أتلتيك بيلباو مع إيبار 1 / 1 .

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد، الذي يلتقي ديبورتيفو ألافيس غدا الأحد، ونقطة واحدة أمام برشلونة الذي يخوض مباراته في المرحلة غدا أمام ريال سوسييداد، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما النجم كريم بنزيمة في الدقيقتين 20 و30 ثم رد سيلتا فيجو بهدف سجله سانتي مينا في الدقيقة 40 .

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، وضع البديل ماركو أسينسيو بصمته في المباراة وأضاف الهدف الثالث لريال مدريد إثر تمريرة من بنزيمة.

ورفع كريم بنزيمة رصيده بذلك إلى 17 هدفا في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإسباني بفارق أربعة أهداف خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة وهدف واحد خلف لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد.

وواصل أتلتيك بيلباو إهدار النقاط وتعادل مع ضيفه إيبار 1 / 1، ليكون التعادل هو الثاني لبيلباو مقابل هزيمة خلال مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري، وقد رفع الفريق رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع كما رفع إيبار رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن عشر.

وافتتح يوري بيرشيش التسجيل لأتلتيك بيلباو في الدقيقة التاسعة، ثم أدرك إيبار التعادل بهدف للاعب إنريكي جارسيا كيكي في الدقيقة 17 .

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