شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة جديدة على الزمالك بسبب جماهيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبوفريخة توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 30 ألف جنيه، وذلك على خلفية مباراة الفريق أمام سموحة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في دوري السوبر على صالة القلعة البيضاء.

وجاء ذلك عقب الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به النادي السكندري بعد التعدي على لاعبيه بالألفاظ الخارجة من قبل جماهير الزمالك التي حضرت المباراة.

كما قرر الاتحاد عدم السماح بدخول الجماهير في أي مباراة بالدوري، والسماح فقط لمجالس إدارات الأندية بخطاب رسمي من النادي وتفويض مراقب المباراة.

ونجح فريق كرة السلة بالزمالك في الفوز على سموحة بنتيجة (85/83)، ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر، وخاض الفريقان شوطا إضافيا، عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل (73/73).

على الجانب الآخر، فاز فريق الجزيرة على سبورتنج بنتيجة (81/63)، في إطار نفس المسابقة، وبتلك النتائج يواصل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة.