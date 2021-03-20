شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير ترصد صراع محمد صلاح vs راموس في دوري الأبطال (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محل اهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان قرعة دورى أبطال أوروبا 19/3/2021، والتي أسفرت عن صدام جديد بين ريال مدريد وليفربول، ومباراة خاصة بين محمد صلاح وراموس، عقب واقعة الجزار مع المهاجم المصري في نهائي دوري أبطال أوروبا 26 مايو 2018.

وجاءت معظم التعليقات التي انتشرت بكثرة وبقوة على «تويتر» ما بين رسائل حماسية للمهاجم المصري خلال مواجهته الثانية أمام الجزار الإسباني، وما بين رسائل ساخرة تجاه المدافع الإسباني.

وكان أول تعليق عبارة عن فيديو مضحك يشير لإصابة محمد صلاح في كتفه عقب سماعه قرعة دوري أبطال أوروبا، بعنوان: محمد صلاح بعد وقوع القرعة مع ريال مدريد وراموس.

ويقول تعليق آخر مضحك يتحدث في راموس بشكل افتراضي، يقول موجها كلامه للجناح المصري محمد صلاح: أقسم بالله أنت محظوظ يا صلاح في حتة حركة شوفتها في المصارعة امبارح لازم أجربها على كتفك التاني.

ويعلق أحمد سامي أحمد المتابعين على تويتر على اللقاء الخاص بين محمد صلاح وراموس، ويقول: إن شاء الله محمد صلاح هيدلع الريال وراموس وكريستيانو هيتفرج على أبومكة هو في قبل النهائي إن شاء الله.

فيما نشر تعليق آخر صورة للنجم المصري محمد صلاح يحمل درعا ويهاجم سيرجو راموس، في تعبير عن قوة واستعداد النجم المصري للمدافع الإسباني هذه المرة خلال مباراتي دور ربع النهائي بين ليفربول رويال مدريد.

تعليقات ساخرة عن لقاء صلاح وراموس في دوري أبطال أوروبا

تعليقات ساخرة عن لقاء صلاح وراموس في دوري أبطال أوروبا

تعليقات ساخرة عن لقاء صلاح وراموس في دوري أبطال أوروبا

راموس يستفز محمد صلاح قبل موقعة ليفربول والريال

قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2021 التي أجريت الجمعة 19/2/2021، وأسفرت عن صدام إنجليزي إسباني بين ليفربول وريال مدريد، أفرزت الكثير من الأخبار الخاصة المتعلقة بشأن المباراة الخاصة بين محمد صلاح وسيرجو راموس، على خلفية الذكريات الأليمة التي حدثت للجناح المصري العالمي.

ووفقا لموقع ليفربول إيكو الإنجليزي نشرت تصريحات للمدافع الإسباني سيرجو راموس قبل موقعة الصدام الأولى بين ريال مدريد وليفربول الإنجليزي. وقال الجزار الإسباني، محمد صلاح لاعب مميز وجيد جدا، ويمتلك سرعات كبيرة، ولكن أنا احترمه ولا أخاف منه داخل المستطيل الأخضر، فأنا واجهت أفضل لاعبي في العالم خلال السنوات الماضية.

أضاف التقرير عن تصريحات راموس، مازال محمد صلاح يملك العديد من المميزات الفنية داخل المستطيل الأخضر، ولكن أنا أتمكن من إيقاف خطورته وابعاده عن شباك مرمى كورتورا، الحارس العملاق الذي يقدم موسما مميزا مع فريق ريال مدريد الإسباني.