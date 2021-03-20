شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يهدد سان جيرمان.. البافاري يكتسح شتوتجات برباعية في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره شتوتجارت، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر اليوم، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني. خاض بايرن ميونيخ المباراة بعد مرور 10 دقائق من عمر الشوط الأول بعشرة لاعبين بعدما حصل ألفونسو ديفيز على بطاقة حمراء مباشرة.

النقص العددى لم يكن عائقا أمام العملاق الألماني وسجل 3 أهداف، بداية من ليفاندوفسكي في الدقية 17 ، ثم جنابر يسجل الهدف الثاني عقب هدف المهاجم البولندي بدقيقة واحدة، والثالث يأتي عن طريق ليفاندوفسكي عقب هدف جنابر بدقيقة واحدة.

وعند الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عاد ليفاندوفسكي للتهديف للمرة الثالثة له والرابعة لبايرن ميونيخ ويسجل هدفا جديدا في شباك شتوتجات الهزيل دفاعيا.

بايرن ميونخ رفع رصيد بهد الفوز إلى النقطة 61 متصدرا بها البوندسليجا بفارق 4 نقاط عن لايبزيج. وتوقف رصيد شتوتجارت عند 36 نقطة بالمركز الثامن في جدول الدوري الألماني.