شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب تأخر عودة حمزة المثلوثي إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، قادما من تونس بعد سفره بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لزيارة أسرته أثناء فترة الراحة.

وجاء تأخر عودة المثلوثي بسبب ظروف الطيران حيث يتواصل معه الجهاز الإداري للزمالك لترتيب عودته في أسرع وقت من أجل الانتظام في تدريبات الفريق للاستعداد لمباراة مولودية الجزائر المقبلة يوم 3 إبريل المقبل بالجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية خلال الفترة بسب التوقف الدولي وتجمع المنتخبات.