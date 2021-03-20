شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب تأخر عودة حمزة المثلوثي إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، قادما من تونس بعد سفره بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لزيارة أسرته أثناء فترة الراحة.
وجاء تأخر عودة المثلوثي بسبب ظروف الطيران حيث يتواصل معه الجهاز الإداري للزمالك لترتيب عودته في أسرع وقت من أجل الانتظام في تدريبات الفريق للاستعداد لمباراة مولودية الجزائر المقبلة يوم 3 إبريل المقبل بالجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية خلال الفترة بسب التوقف الدولي وتجمع المنتخبات.
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