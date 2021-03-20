شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت فقوسة يعود لتدريبات الإسماعيلي وباهر المحمدي يواصل التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى تدريباته «السبت» ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف قبل استئناف مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران عودة مدحت فقوسة صانع ألعاب الفريق، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً فيما واصل محمد صادق تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي فيما أدى الثلاثي محمد هاشم ومحمد الشامي وباهر المحمدى تدريبات في الجيم.

واشتمل المران على مجموعة من الجمل الخططية إضافة لتصحيح بعض الأخطاء واختتم بتقسيمة مصغرة على وسط الملعب.

وقاد المران الثنائي عطيه صابر وحمام إبراهيم لحين تولي إيهاب جلال المدير الفني مهمة تدريب الإسماعيلي رسمياً بعد التعاقد معه.