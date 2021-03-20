شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: كورونا حرمتنا من مواجهة الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، إنه يسعى للوصول بلاعبيه لأعلى فورمه قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وتوقع غريب تحقيق المنتخب نتائج جيدة خلال المشاركة الأوليمبية، مشدداً على أنها لن تكون مشاركة للتمثيل المشرف فقط.

وشدد غريب على أن فيروس كورونا حرم المنتخب الأوليمبي من خوض أربعة مباريات ودية أمام منتخبي الأرجنتين وجنوب أفريقيا.

وأوضح المدير الفني أنه تلقى دعوة من الأرجنتين وجنوب أفريقيا للعب هناك أربع مباريات إلا أن ظروف كورونا حالت دون خوض هذه المباريات.