شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على مشاركة منتخب مصر فى كأس العرب (التفاصيل ونظام البطولة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، على مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري على ملاعب مونديال 2022.

ويشارك في البطولة 22 منتخبا وهم: "مصر، تونس، الجزائر، جيبوتي، المغرب، ليبيا، جزر القمر، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، موريتانيا، العراق، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، السودان، سوريا، اليمن والإمارات".

وبحسب النظام المعلن من البطولة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا، تم تصفية الفرق إلى 16 فريقا ثم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث تقام المسابقة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

و أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، موافقته على لوائح بطولة كأس العرب 2021، كما أكد إجراءات القرعة وجدول المباريات للبطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر هذا العام.

وذكر الموقع الرسمي لفيفا أن المجلس تلقى تقريرا عن موقف المباريات الدولية خلال جائحة فيروس كورونا ومدد مكتب مجلس الفيفا حتى ابريل 2021 التعديلات المؤقتة على اللوائح الخاصة بشأن انتقالات اللاعبين والسماح لهم بأداء مهامهم الدولية.

ويبقى فيفا والاتحادات القارية وأعضاء الاتحادات في حوار مع السلطات المحلية، بشأن منح اللاعبين الدوليين استثناءات من قواعد الحجر الصحي.

وأكد فيفا على أن الأولوية القصوى في كرة القدم هي صحة اللاعبين، لذلك فإن المحادثات المتعلقة بالسماح للاعبين بأداء مهامهم الدولية يجب أن يحافظ على هذا المنظور، خاصة مع تطور الوضع الصحي حول العالم.

وقال جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "نحن على تواصل مع العديد من الاتحادات والحكومات لأننا بكل تأكيد نريد أن تقام المباريات في موعدها.