شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يوضح موقف عبدالرحمن مجدي من المشاركة في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأوليمبي لكرة القدم ماتردد حول خروج عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من حساباته الفنية وأنه لن ينضم ضمن بعثة الفريق التي ستسافر إلى طوكيو بسبب وجود محمد صلاح الذي يلعب في نفس مركزه.

وأكد شوقي غريب أن الإصابة التي يعانيها عبدالرحمن مجدي في الوقت الراهن هي سبب عدم استدعاؤه في المعسكر الحالي.

وأوضح غريب أن عبدالرحمن مجدي ليس وحده الذي لم ينضم لظروف مختلفه مثل رمضان صبحي وناصر ماهر اللذان غابا عن المعسكر بسبب الإصابة وكذلك كريم العراقي الذي لم يتم استدعاؤه بسبب عدم مشاركته مع المصري خلال الفترة المنقضية.

وأوضح غريب أن عبدالرحمن مجدي يعد من العناصر الأساسية للمنتخب الأوليمبي شريطة أن يكون بحالة صحية جيدة.