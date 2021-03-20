شكرا لقرائتكم خبر عن تعهد جديد من كهربا لمصالحة موسيمانى والعودة لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود كهربا، لاعب النادى الأهلى من سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق، التوسط لدى بيتسو موسيمانى، لحل أزمتة مع المدير الفني، والاكتفاء الفترة الماضية التي شدت تجميده من المشاركة في المباريات والتدريب منفرد وتغريمه ماليًا 200 ألف جنيه، لاعتراضه على عدم المشاركة أساسيًا خلال لقاء الأهلي ضد طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت نهاية شهر فبراير الماضي.

وطلب كهربا من سامي قمصان التدخل من أجل حل الأزمة والعودة للمشاركة في التدريبات من جديد، مع تقديم اعتذار مكتوب إلى المدير الفني أمام جميع اللاعبين، خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع قمصان وكهربا.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان قمصان وعد كهربا بالتحدث مع موسيمانى بعد عودة الأخير من جنوب أفريقيا حيث يقضى حاليا إجازة قصيرة للاطمئنان على أسرته والتقاط الأنفاس بعد المجهود الكبير الذي بذله مع الفريق خلال الفترة الماضية على الصعيدين المحلى والأفريقي، ويأمل كهربا في نجاح وساطة المدرب المساعد لرغبته في العودة للمشاركة خاصة أنه تعلم الدرس جيدا وبات على يقين على أن الخروج عن النص داخل الأهلى لن يكون مفيد نظرا لقسوة رد الفعل الذي تلقاه اللاعب بسبب العقوبة المغلظة والتى حرمته من التواجد مع الأهلى خلال الفترة الماضية.

ويعود الأهلى لاستئناف التدريبات الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقررة يوم 2 إبريل في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.