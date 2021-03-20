شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: إدارة لابورتا تمنحنا الثقة.. ومباريات برشلونة القادمة بالدوري مثل الكؤوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث المدير الفني لنادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، عن لقاء الفريق أمام ريال سوسيداد، الذي يجمع الفريقين في إطار مواجهات الجولة الـ28 على ملعب «الانويتا» في إطار منافسات الدوري الأسباني «لاليجا» غدا الأحد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشدد المدرب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، على أن الثقة التي يحظي بها من الأدارة الجديدة بقيادة خوان لابورتا هو ما كان يتمنى أن يحظى به من بداية الموسم.

وأضاف أن الانتصارات والنتائج الإيجابية هي الدافع الأول لوقوف الإدارة بجانب اللاعبين والجهاز الفني.

وعن مواجهة ريال سوسيداد، قال المدرب إن الفريق الباسكي يعد ضمن أفضل الفرق التي تحب اللعب السلس وبناء الهجمات من الخط الخلفي إلى الإمام.

وأبدي كومان إعجابه بفريق بريال سوسيداد، قائلًا: إنه فريق خاض لقاءات صعبة هذا الموسم ولديهم عدة طرق للخروج من المباريات بنتائج جيدة.

وأكمل: أن الفريق يريد الذهاب إلى المنافسات الأوروبية الموسم القادم ولن يتأثر كثيرا بخوض نهائي الكأس خاصة وأنه سيكون هناك توقف دولي وسيستعد الفريق بشكل قوي بعد هذا التوقف.

وعن إمكانية إراحة بعض اللاعبين مثل فرانكي دي يونج وليونيل ميسي: أعلم أنهم على بعد بطاقة واحدة من الإيقاف لكن المباريات قوية ولن أريح أحد، إذا كانوا في الخارج سيشارك آخرون.

وتابع: «ميسي يمكنه صناعة الفارق في أي وقت فهو لاعب حاسم»، وشدد على أن الفريق مازال ينافس على الصدارة فالمباريات التالية بمثابة الكؤوس فالفارق بيننا وبين المتصدر 4 نقاط فقط ولدينا مباراة أمامهم.