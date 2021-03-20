شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب سعيد بطرد حجازى خلال مباراة الاتحاد مع الرائد بالدورى السعودى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مصائب قوم عن قوم فوائد.. مقولة تلخص حالة الفرحة التي انتابت الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى بعد حصول أحمد حجازي، المحترف المصري في صفوف اتحاد جدة السعودي، على كارت أحمر خلال مواجهة فريقه مع الرائد.

وتلقى المدافع المصري البطاقة الحمراء، في الدقيقة 37 من مباراة فريقه الاتحاد ضد الرائد، اليوم السبت، ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأكد غياب أحمد حجازي عن اتحاد جدة في مباراة الهلال السعودي يوم 9 أبريل المقبل ليمثل طرد حجازي انفراجة في أزمة حجازي مع منتخب مصر، حيث بات من المحتمل مشاركته في مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا.

وكان اتحاد جدة يتمسك بمشاركة المدافع المصري أمام كينيا فقط، حتى يتسنى له المشاركة أمام الهلال بعد عودته للسعودية والخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وفقا للبروتوكول المتبع في المملكة للسيطرة على نشاط فيروس كورونا.

إلا أن تأكد غياب حجازي سيسمح له بالحضور إلى مصر والبقاء مع الفريق حتى موعد مباراة جزر القمر المقررة 30 مارس الجاري، وسيكون أمامه متسع للعودة إلى المملكة والخضوع للحجر الصحي.