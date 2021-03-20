شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجري تعديلًا على موعد تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تقديم موعد تدريب الفريق غدا الأحد، ليقام في الحادية عشر صباحا على ملعب النادي.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام بالجزائر.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام.
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