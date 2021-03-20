شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجري تعديلًا على موعد تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تقديم موعد تدريب الفريق غدا الأحد، ليقام في الحادية عشر صباحا على ملعب النادي.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام بالجزائر.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام.