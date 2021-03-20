شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينفي عرض الشارقة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد عن تلقيه عرضا من نادي الشارقة الإماراتي.

وكان برنامج أحد البرامج التليفزيونية، قد أشار إلى تلقي لاعب الزمالك الدولي عرضا من الشارقة الإماراتي لضمه عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال طارق حامد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك، لا صحة لما تردد مؤخرا في هذا الشأن ولم يتحدث معي أي مسئول بنادي الشارقة لضمي.

وأتم، تركيزي ينصب في مباريات فريقي فقط من أجل تحسين النتائج الأفريقية والاستمرار على قمة الدوري الممتاز وحصد اللقب.