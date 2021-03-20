طارق حامد ينفي عرض الشارقة الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينفي عرض الشارقة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد عن تلقيه عرضا من نادي الشارقة الإماراتي.
وكان برنامج أحد البرامج التليفزيونية، قد أشار إلى تلقي لاعب الزمالك الدولي عرضا من الشارقة الإماراتي لضمه عقب نهاية الموسم الجاري.
وقال طارق حامد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك، لا صحة لما تردد مؤخرا في هذا الشأن ولم يتحدث معي أي مسئول بنادي الشارقة لضمي.
وأتم، تركيزي ينصب في مباريات فريقي فقط من أجل تحسين النتائج الأفريقية والاستمرار على قمة الدوري الممتاز وحصد اللقب.
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