شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان من كاف.. بيراميدز يواجه الرجاء في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادى بيراميدز إخطارا رسميا، اليوم السبت، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يؤكد إقامة لقاء الفريق مع مضيفه الرجاء المغربي، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، وذلك ضمن ثالث جولات دور مجموعات الكونفيدرالية.

وقال الكاف في خطابه، إن اللقاء سينطلق في الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة، يوم 4 أبريل المقبل.

وكانت الشكوك تحيط بإقامة المباراة في المغرب، نظرا لتوقف حركة الطيران بين البلدين، بسبب جائحة كورونا.

وكلف الكاف طاقم تحكيم غيني بإدارة اللقاء، بقيادة الحكم أحمد توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري

وعلى جانب آخر، حصد هدف عمر جابر، نجم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، فى شباك نامونجو التنزاني جائزة هدف الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل عمر جابر هدفا ثانيا لبيراميدز فى شباك نامونجو على استاد تنزانيا الوطني، من عمل جماعى بين خطوط الفريق، لينهي اللقاء لصالح بيراميدز بهدفين دون مقابل، و3 نقاط ترفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالكونفدرالية.

وأكد الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه اختار الهدف كأفضل هدف فى الجولة بفضل العمل الجماعى الذى قدمه لاعبو بيراميدز قبل أن يسجل عمر جابر بيسراه محرزا الهدف الثاني.

وحقق بيراميدز الفوز على نامونجو التنزانى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما على استاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدفى فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى.

بهذا الفوز يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا الزامبى ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.