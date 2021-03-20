شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي الطبي في ورطة بسبب علاج علي معلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، التي يترأسها محسن صالح، من على معلول الظهير الأيسر للفريق الحضور بتقرير طبى من المنتخب التونسى يتضمن طبيعة الاصابة والمدة التي يحتاجها للعلاج وأسباب الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها معلول مؤخرا ليتاكد غيابه قرابة الشهر وفقا لتصريحات طبيب منتخب تونس سهيل الشملى، وترغب لجنة التجديد في حل لغز تجدد الاصابات داخل الأهلى ولمعلول تحديدا، خاصة أن اللاعب يعتبر أحد العناصر الأساسية داخل الأهلى وغيابة لفترة طويلة كان له تأثير سلبى على الفريق.

وتعرض معلول للإصابة الاولى خلال مواجهة الأهلى مع بايرن ميونخ بمونديال الأندية مطلع الشهر الماضي، ليخضع اللاعب لبرنامج علاجى مكثف تحت إشرف الجهاز الطبي الجديد لفريق الأهلى بقيادة أحمد أبوعبلة وبعدها أعلن الموقع الرسمى للنادى الأهلى عن جاهزية معلول للمشاركة ليفاجأ الجميع بتجدد إصابة اللاعب ويرفض الجهاز الطبي بالأهلي الرد أو توضيح أسباب تجدد إصابة معلول، واكتفى الأهلي عبر موقعه الرسمي بالإشارة إلى أن اللاعب شعر بآلام جديدة في نفس موضع الإصابة كنوع من تبرير الخطأ الذي يتحمله الجهاز الطبى والمسوؤلون بالموقع الرسمى.

وفضل معلول السفر لتونس قبل عدة أيام لخوض برنامجه التأهيلي الجديد مع طبيب منتخب تونس، وهو الأمر الذي يضع الجهاز الطبي لناديه في حرج بالغ، بعد اتهامهم من البعض بتسببهم في تجدد الإصابة، رغم التصريحات التي خرجت قبل أيام من إصابته الجديدة، تؤكد أنه يسير بخطى ثابتة في برنامجه، وبات على ما يرام واقترب كثيرا من المشاركة في التدريبات.

ويتواجد الظهير التونسي حاليًا في بلاده من أجل المتابعة واستكمال البرنامج التأهيلي مع طبيب نسور قرطاج، في رحلة علاجية جديدة من أجل العودة للملاعب مرة ثانية.