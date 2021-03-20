شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يسعى لشراء محمد صبحى من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، لشراء محمد صبحى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والمعار لصفوف زعيم الثغر حتى نهاية الموسم الجارى، لشرائه بشكل نهائى من القلعة البيضاء.

وعلمت «المصرى اليوم» أن نادى الاتحاد السكندرى يسعى لشراء محمد صبحى، بشكل نهائى من نادى الزمالك، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وذلك بناء على طلب حسام حسن، المدير الفنى للفريق، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه الحارس هذا الموسم، ونجاحه فى قيادة النادى السكندرى للتواجد فى المربع الذهبى لجدول الدورى.

ويفضل الجهاز الفنى لزعيم الثغر، الاعتماد على محمد صبحى بشكل أساسى فى ظل عدم قناعته بمستوى عماد السيد، الذى استقر على الرحيل عن صفوف الفريق السكندرى فى نهاية الموسم الجارى.

وفى سياق آخر تحفظ حسام حسن، المدير الفنى لزعيم الثغر، على المستوى البدنى لحسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، الأمر الذى جعله لا يعتمد عليه بشكل أساسى منذ بداية الموسم الجارى.

وأكد حسام حسن لعاشور أنه لا يعتمد عليه بشكل أساسى، بسبب عدم جاهزيته البدنية، مؤكدًا له أنه يعتمد على اللاعب الجاهز، خاصة فى ظل صعوبة مباريات الدورى.

وقرر المدير الفنى استغلال فترة توقف الدورى الجارية، فى وضع برنامج بدنى لحسام عاشور، لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان اللاعب صاحب الـ35 عامًا انتقل لصفوف الاتحاد السكندرى فى الصيف الماضى قادمًا من النادى الأهلى فى صفقة انتقال لاعب حر، وشارك مع الفريق فى 5 مباريات بمعدل 118 دقيقة.

ويستعد الاتحاد السكندرى لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها 5 إبريل المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.