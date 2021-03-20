شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب «تخطيط» الأهلي بتقرير عن المعارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تقريرًا عن اللاعبين المعارين بالفرق الأخرى لاتخاذ قرار نهائى بعودة أي منهم بداية من الموسم المقبل، على رأسهم عمرو جمال المعار إلى طلائع الجيش، وأحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا، ومحمد عبدالمنعم وأحمد عبدالقادر وعمار حمدى لاعبو سموحة.

وشدد موسيمانى على ضرورة أن يكون اللاعب قد شارك بنسبة 80% مع فريقه حتى يتمكن من الموافقة على عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء، فضلا عن تأثيره الإيجابى مع فريقه المعار إليه.

فيما يحسم موسيمانى قراره النهائى بشأن عودة محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الوسط المهاجم إلى المباريات الرسمية من عدمه عقب العودة من جنوب إفريقيا.

كان عدد من اللاعبين الكبار قد تدخلوا من أجل إقناع المدير الفنى بالعفو عن اللاعب بعد تجاوز الأخير في حق المدير الفنى مما دفع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لاتخاذ قرار بإيقاف اللاعب وتغريمه 500 ألف جنيه، وينتظر أن يجتمع المدير الفنى مع اللاعب خلال الأيام المقبلة لاتخاذ القرار النهائى سواء بالعودة أو التمسك بمعاقبته.

من جانبه، عبر محمد شريف، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وأضاف أن اللعب الجماعى سمة الفريق، وأن الأهم من تسجيل هدف في شباك فيتا كلوب هو تحقيق الفوز وتخطى الموقف الصعب في المجموعة الأولى، خصوصًا بعد التعادل أمام فيتا بالجولة الثالثة في القاهرة الأسبوع الماضى.

وأكد شريف أن الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى كان كلمة السر في تحقيق الفوز الكبير، مشيرًا إلى أن التوفيق كان مع الفريق في استغلال الفرص وتسجيل ثلاثية دون رد على عكس ما حدث في مباراة الفريقين بالقاهرة.

وأضاف أن اللعب بجوار مروان محسن مهاجمًا ثانيًا منح له حرية التحرك وتبادل الأدوار في المنطقة الأمامية للمنافس واستغلال المساحات، ومن ثم نجح الفريق في تسجيل ثلاثة أهداف.

وقال إنه طلب من الجهاز الفنى الاستمرار في الملعب عقب السقوط للإصابة، إلا أن المدير الفنى بعد التشاور مع الجهاز الطبى قرر تبديله مع انطلاق الشوط الثانى للمباراة.

وأضاف أن الجميع تعاهد على تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة، خصوصًا أرضية الملعب التي كانت من النجيل الصناعى.

وشدد مهاجم الأهلى على أهمية الفوز الكبير الذي تحقق، لكن المشوار نحو الاحتفاظ باللقب لا يزال طويلًا.

واختتم محمد شريف حديثه بالتأكيد على سعادته بمواصلة تسجيل الأهداف إلا أن سعادته الكبرى ستكون بالوصول إلى منصة التتويج باللقب، موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلى التي لا تتوقف عن دعم ومساندة اللاعبين، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل إسعادهم في الفترة المقبلة.