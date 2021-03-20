شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف أسباب ضم مصطفى شوبير لمعسكر المنتخب الأوليمبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، حقيقة ضم مصطفى أحمد شوبير لمعسكر الفريق المقرر انطلاقه اليوم ضمن استعدادات الفريق لنهائيات طوكيو 2021.

وأكد غريب، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن اللاعب انضم للمعسكر باعتباره أحد العناصر الأساسية التي انضمت لمعسكرات سابقة للمنتخب، وتساءل غريب عن سبب افتعال الأزمة في المعسكر الحالى رغم أن الحارس سبق أن انضم لأكثر من معسكر سابق سواء في مصر أو خارجها، ولفت غريب إلى أنه يطبق العدالة في اختيارات اللاعبين ولا يجامل أحدا ولا يظلم أحدا لأى حسابات مهما كانت.

وشدد غريب على أن المنتخب الأوليمبى ليس ملكا للمدير الفنى يتحكم في اختياراته وفقا لأى أهواء، لافتا إلى أن معايير الاختيارات تخضع لاختيارات الجهاز الفنى بأكلمه.

وأشار غريب إلى أن البعض لم يعترض على اختيارات لاعبين آخرين داخل المعسكر، لكن هناك من يرغب في افتعال المشاكل دون مبرر، وأكد غريب أن نجل شوبير مثل أي حارس آخر من حقه الانضمام للمنتخب في بعض المعسكرات،على أن يكون الاختيار النهائى قبل السفر إلى طوكيو يخضع لمعايير أخرى تتوقف على المشاركة الأساسية مع الفريق وأيضا بعيدا عن إصابة أي لاعب آخر.

كان أحمد شوبير قد اعترض على اختيار نجله كحارس خامس في معسكر المنتخب الأوليمبى الذي يضم 32 لاعبا ويخوض التدريبات بشكل يومى على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة.