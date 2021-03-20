شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين منتخب مصر واتحاد جدة بسبب أحمد حجازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، 3 أزمات خلال معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة كينيا وجزر القمر.

أولى الأزمات تتمثل في رفض مسئوولي اتحاد جدة السعودي مشاركة أحمد حجازي مدافع المنتخب خلال مواجهة جزر القمر والاكتفاء فقط بخوض لقاء كينيا والعودة مرة أخرى إلى فريقه السعودي الذي يستعد لمواجهة الهلال في الدوري السعودي في كلاسيكو الكرة السعودية، المقرر له يوم 9 أبريل المقبل، بالجولة 25 من الدوري.

والأزمة الثانية تكمن في تحفظ مصطفى محمد مهاجم الفريق المحترف بنادي جلاتا سراي التركي في التعامل مع حسام البدري بعد الانتقادات التي وجهها المدير الفني للاعب قبل تألقه واحترافه في الدوري التركي، وهو ما دفع أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة بمطالبة البدري باحتواء اللاعب في ظل حاجة الفريق إليه خصوصا أنه أصبح المهاجم الأول للمنتخب ولا يمكن الاستغناء عنه.

والأزمة الأخيرة تكمن في تمسك محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي في ارتداء الشارة خلال المباراتين في حالة مشاركته، وهو ما يعني عدم اعتماد البدري على عمرو السولية أقدم اللاعبين والأحق بشارة القيادة بالأقدمية.