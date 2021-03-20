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بيشة وأخدود نجران في صدارة «الثانية»

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جدة - خالد شويل - واصل ناديا بيشة وأخدود نجران انتصاراتهما اليوم واقتربا من التأهل لدوري الأمير للدرجة الأولى، بعد أن حقق بيشة فوزاً ثميناً على ضيفه الحجاز بهدف، وفاز الأخدود على اللواء بهدف في ختام منافسات الجولة 23 من دوري الدرجة الثانية (المجموعة الأولى).

وقاد عايض فراج بيشة إلى فوز ثمين أمام الحجاز بعدما سجل هدف المباراة في الدقيقة 52 وصولاً إلى النقطة ٤٦ في صدارة المجموعة مع الأخدود بفارق الأهداف، وابتعدا عن أقرب المنافسين لهما بـ4 نقاط.


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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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