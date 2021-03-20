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الرائد يعطل الاتحاد بالتعادل

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جدة - خالد شويل - أوقف الرائد انطلاقة ضيفه الاتحاد بعد أن خرج متعادلاً معه بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة في افتتاحية لقاءات الجولة ٢٤ من دوري كأس الأمير للمحترفين.

شهد اللقاء تقدم الاتحاد بالنتيجة أولاً عن طريق محترفه رومارينهو (د:٦٤) الذي أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول، وعادل للرائد محترفه كريم البركاوي (د:٦٩). وظهرت البطاقة الحمراء مرتين الأولى للاعب الاتحاد احمد حجازي (د:٣٧)، والثانية للاعب الرائد محمد فوزير (د:٨٦).

وبهذه النتيجة يوقف الرائد مسلسل انتصارات الاتحاد الذي وصل للنقطة ٤٢ في المركز الثالث، فيما وصل الرائد للنقطة ٢٩ في المركز الـ11.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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