شكرا لقرائتكم خبر عن عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - (رويترز)

قالت اللجنة المنظمة، السبت، إنها قررت عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب أولمبياد طوكيو الصيفي، ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة، في وقت لاحق من العام الحالي، في ظل استمرار المخاوف في البلاد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وعقب اجتماع خماسي للأطراف المسؤولة عن تنظيم الدورة، السبت، قالت اللجنة في بيان، إنها قررت أيضاً إعادة ثمن تذاكر الدورة الصيفية والدورة البارالمبية التي بيعت للمشجعين الأجانب حتى الآن. وشارك في الاجتماع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ويوريكو كويكي حاكمة طوكيو. وعن هذا القرار قالت كويكي للصحفيين بعد الاجتماع «هذا أمر مؤسف للغاية».

وأضافت كويكي أن القرار كان «لا مفر منه» لأن الأولوية هي تنظيم دورة ناجحة والحفاظ على صحة الرياضيين والمواطنين اليابانيين. وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء في وقت سابق السبت إن اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد تتجه لمنع مشاركة المتطوعين من خارج اليابان في الألعاب أيضاً.

وكان من المقرر إقامة الدورة في العام الماضي، لكنها تأجلت إلى العام الحالي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار حول العالم. ومن المقرر أن تنطلق الدورة في 23 يوليو/تموز المقبل وتستمر حتى الثامن من أغسطس/آب التالي.

وأظهرت استطلاعات للرأي قلق الشارع الياباني وخوفه من العدوى نتيجة توافد الجماهير من الخارج خلال الدورة، بينما تواجه البلاد موجة ثالثة من تفشي الفيروس.