شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي لا يخسر في 19 مباراة مع مهدي علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة: محمد مصطفى

واصل شباب الأهلي سلسلة انتصاراته وفاز على الظفرة 2-1 على ملعبه، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري الخليج العربي.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 40 نقطة، وتقدم للمركز الثالث مؤقتاً بينما تجمد رصيد الظفرة عند 20 نقطة في المركز الـ 11.

وبقي شباب الأهلي من دون خسارة في 19 مباراة بكافة البطولات تحت قيادة المدرب مهدي علي.

جاء الشوط الأول من المباراة متكافئاً وضعيفاً فنياً، نجح من خلاله شباب الأهلي في التقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم لتعطيل أحمد الحمادي لمدافع الفرسان محمد مرزوق بعد الرجوع لتقنية «فار» تصدى لها الأرجنتيني كارتابيا سددها على يسار زايد الحمادي في الدقيقة 11، ومنع الحمادي مهاجم شباب الأهلي أحمد جمعة «بيليه» من إضافة الهدف الثاني بعد دقيقتين من الهدف الأول.

وكاد ديوب يدرك التعادل للظفرة ولكن كرته اصطدمت بالقائم، ومنذ انطلاقة الشوط الثاني بحث الظفرة عن العودة ونجح في إدارك التعادل عن طريق الفرنسي ادريسو مازياواني الذي سجل هدفاً صاروخياً في شباك حسن حمزة حارس الفرسان ( 53 )، ولكن شباب الأهلي عاد مرة أخرى للتقدم بهدف عكسي أحرزه بيدرو جافيير لاعب الظفرة في مرماه عند الدقيقة 67، وشهدت الدقائق المتبقية من المباراة عدة تغييرات من جانب محمد قويض مدرب الظفرة ومهدي علي مدرب «الفرسان» كما شهدت عدة محاولات من الطرفين أخطرها تسديدة عبد الله حارب لاعب شباب الأهلي البديل التي مرت بجوار القائم.