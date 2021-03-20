شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثمبتون إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات ساوثمبتون أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في كرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه بورنموث من الدرجة الثانية 3-صفر بينها ثنائية وتمريرة حاسمة لمهاجمه نايثن ريدنمود السبت في افتتاح ربع النهائي.

وانتظر ساوثمبتون الدقيقة 37 لافتتاح التسجيل عبر المالي موسى دجينيبو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من ريدموند، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ.

وعزز تشي أدامز تقدم ساوثمبتون بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة بيد أنه ألغي بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» بداعي التسلل على ستيوارت الذي مرر له الكرة (53).

ولم يتأخر ساوثمبتون في هز الشباك مجدداً ونجح بعد 6 دقائق عندما استغل ريدموند كرة مرتدة من القائم الأيمن إثر تسديدة قوية لأرمسترونج من حافة المنطقة، فتابعها زاحفة بيمناه من داخلها على يمين الحارس البوسني أسمير بيجوفيتش (59).

وكرر ساوثمبتون إنجازه في المسابقة موسم 2017-2018 عندما بلغ دور الأربعة قبل أن يخسر صفر-2 أمام تشلسي الذي توج باللقب لاحقا على حساب مانشستر يونايتد 1-صفر. وتوج ساوثمبتون بلقب المسابقة مرة واحدة في تاريخه وكانت عام 1976 عندما تغلب على مانشستر يونايتد 1-صفر، وخسر النهائي ثلاث مرات أعوام 1900 و1902 و2003.