شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مخيب في ديربي الباسك بين بلباو وايبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى ديربي الباسك بين أتلتيك بلباو وجاره إيبار بتعادل مخيب 1-1 السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وكان أتلتيك بلباو البادئ بالتسجيل عبر يوري برشيش في الدقيقة التاسعة، وأدرك ايبار التعادل بواسطة كيكي غارسيا بعد ثماني دقائق. ولحق أتلتيك بلباو بليفانتي بالمركز التاسع بعدما رفع رصيده الى 35 نقطة بفارق الأهداف أمام الأخير الذي خسر أمام مضيفه ريال بيتيس صفر-2 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما صعد ايبار إلى المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.