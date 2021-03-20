علي جبر يكشف سبب فشل انضمامه للنادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف علي جبر، مدافع بيراميدز، عن كواليس فشل انضمامه للنادي الأهلي الموسم الماضي.

وقال جبر، خلال حلوله ضيفاً بالحلقة الرابعة من برنامج "الديربي" بإنتاج WE المذاع عبر "يوتيوب": "نعم كنت قريباً من الأهلي العام الماضي، لكن لم تتم الصفقة في النهاية".

وأضاف مدافع الزمالك السابق أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة لضمه، إلا أن الأولوية كانت لفريق بيراميدز، مشيراً إلى أن المفاوضات كانت من خلال النادي ومسئولو الناديين هم الذين تولوا ذلك.

وعن أفضل من جاورهم في قلب الدفاع، أكد جبر: "لعبت بجوار عدة مدافعين، لكن أفضل من زاملتهم هما أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش".

يشار إلى أن علي جبر (32 عاما) يرتبط بعقد مع بيراميدز حتى 2024، حيث قام اللاعب في يونيو الماضي بتجديد عقده مع النادي لموسمين إضافيين، بعدما كان ينتهي عقده القديم في 2022.