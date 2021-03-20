بطولة اسبانيا: ريال يشدد الضغط على اتلتيكو بالفوز على سلتا فيغو

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مدريد : شدد ريال مدريد الضغط على جاره المتصدر اتلتيكو بفوزه الصعب خارج ارضه على سلتا فيغو 3 1 بفضل ثنائية لمهاجمه المتألق الفرنسي كريم بنزيمة السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

وارتقى ريال مدريد موقتا الى المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة ومتخلفا بفارق 3 نقاط عن اتلتيكو (63 مقابل 60).

وغاب عن صفوف النادي الملكي قائده سيرخيو راموس كخطوة احترازية بعد إصابة طفيفة في قصبة الساق، تعرض لها خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على اتالانتا الايطالي 3 1 منتصف الاسبوع ليبلغ الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا، حيث اوقعته القرعة وجها لوجه مع ليفربول الانكليزي في إعادة لنهائي 2018 حين حقق ريال لقبه الثالث عشر في البطولة القارية.

وكان راموس عاد قبل فترة وجيزة اثر غياب دام حوالي الشهرين اثر خضوعه لعملية جراحية في غضروف ركبته اليمنى.

ولم يخسر ريال مدريد في مبارياته العشر الاخيرة في الدوري ففاز ست مرات وتعادل اربع.

في المقابل، مني سلتا فيغو بهزيمته الاولى على ارضه منذ الثامن من كانون الثاني/يناير عندما تعرض لخسارة قاسية على يد فياريال صفر 4.

بدأ ريال مدريد المباراة ضاغطا وسدد بنزيمة كرة على الطاير من ركلة ركنية نفذها البرازيلي فينيسيوس جونيور لكن حارس سلتا هوغو مالو تصدى لها (7).

بيد ان الفرنسي نجح في محاولته الثانية عندما تلقى كرة ماكرة من صانع الالعاب الالماني توني كروس داخل المنطقة فسيطر عليها ووضعها بعيدا عن متناول حارس سلتا (20).

وارتكب دفاع سلتا هفوتين دفاعيتين متتاليتين لتصل الكرة الى بنزيمة فتخطى مدافعا وسددها بيسراه داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني (30).

ورفع بنزيمة رصيده الى 17 هدفا في 24 مباراة في الدوري هذا الموسم والى 23 في 32 مباراة في مختلف المسابقات كما انه نجح في تسجيل هدف على الاقل في اخر ست مباريات تواليا محليا وقاريا.

بيد ان اصحاب الارض ردوا بهدف بكرة رأسية رائعة من سانتا مينا مستغلا ركلة حرة رفعها لويس سواريس (40).

نزل سلتا فيغو في الشوط الثاني مصمما على إدراك التعادل فضغط على منافسه الذي اعتمد على الهجمات المرتدة بفضل سرعة فينيسيوس على الجهة اليسرى.

وكاد ياغو اسباس قائد سلتا فيغو يمنح فريقه التعادل عندما وصلته الكرة على مشارف المنطقة فأطلقها بيسراه قوية ارتمى عليها حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا محبطا مفعولها (60).

وكاد بنزيمة يسجل الهاتريك لكن حارس سلتا تصدى لمحاولته ببراعة (76)، ثم سنحت فرصة جديدة للفرنسي من ركلة حرة مباشرة لكنه اطاح فوق العارضة (79).

وسدد اسباس كرة ببراعة من ركلة حرة مباشرة بيسراه لكن العارضة نابت عن كورتوا في ابعاد الخطر (81).

وعاش دفاع ريال مدريد اوقاتا عصيبة في نهاية المباراة لان سلتا فيغو رمى بكل ثقله لللخروج ولو بنقطة واحدة لكن ريال مدريد استغل المساحات الواسعة التي تركها ليقوم بهمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى بنزيمة على الرواق الايسر، مررها متقنة امام باب المرمى ليتابعها البديل ماركو اسنسيو داخل الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

دربي باسكي مخيب

وانتهى دربي الباسك بين أتلتيك بلباو وجاره إيبار بتعادل مخيب 1 1.

وكان أتلتيك بلباو البادئ بالتسجيل عبر يوري برشيش في الدقيقة التاسعة، وأدرك ايبار التعادل بواسطة كيكي غارسيا بعد ثماني دقائق.

ولحق أتلتيك بلباو بليفانتي الى المركز التاسع بعدما رفع رصيده الى 35 نقطة بفارق الاهداف امام الاخير الذي خسر امام مضيفه ريال بيتيس صفر 2 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما صعد ايبار الى المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

ويلعب لاحقا هويسكا مع اوساسونا، وبلد الوليد مع إشبيلية.