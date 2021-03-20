بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي يصبح ثاني أفضل هداف في البوندسليغا بهاتريك ويقترب من مولر

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ميونيخ (ألمانيا): أصبح الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الالماني لكرة القدم بعدما سجل السبت هاتريك ليقود بايرن ميونيخ المنقوص منذ الدقيقة 12 الى فوز كاسح على ضيفه شتوتغارت برباعية نظيفة، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين معززًا صدارته للترتيب العام.

وخاض بطل المانيا المباراة بعشرة لاعبين قرابة 80 دقيقة بعد طرد الظهير الايسر الكندي الناشئ ألفونسو ديفيس إثر تدخل قوي على الياباني واتارو ايندو عندما كانت النتيجة صفر صفر.

وأعاد بايرن الطامح للقبه التاسع تواليًا في الدوري فارق النقاط الاربع مع لايبزيغ الثاني (61 مقابل 57) بعد أن تفوق الاخير الجمعة بهدف نظيف على مضيفه أرمينيا بيليفيلد.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده الى 35 هدفًا هذا الموسم في البوندسليغا قبل ثماني مراحل من النهاية ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط من معادلة رقم اسطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الالماني بعد ان سجل الاخير 40 هدفًا موسم 1971 1972.

وبات أفضل لاعب في العالم لعام 2020 ثاني أفصل هداف في تاريخ الدولي الالماني مع 271 هدفًا في 346 مباراة، متفوقًا على كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفا، وخلف نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" مولر برصيد 365 هدفًا في 427 مباراة.

ودخل العملاق البافاري المواجهة منتشيًا من تأهله الى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوزه على لاتسيو الايطالي 2 1 الاربعاء و6 2 بإجمالي المباراتين، قبل أن توقعه القرعة الجمعة ضد باريس سان جرمان الفرنسي في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

وكان بايرن حقق اللقب العام الفائت بفوزه على فريق العاصمة بهدف نظيف حمل توقيع الفرنسي كينغسلي كومان.

وهذا الفوز السادس تواليًا لفريق المدرب هانزي فليك في مختلف المسابقات، منها اربع في الدوري، منذ خسارته أمام أينتراخت فرانكفورت 1 2 في المرحلة 22.

كما أوقف بايرن سلسلة من خمس مباريات من دون هزيمة لشتوتغارت في الدوري (3 انتصارات وتعادلان قبل اليوم).

وهدد بايرن بداية بتسديدة قوية من ليون غوريتسكا (8)، قبل أن يطرد ديفيس بعد أن دهس بقوة على قدم ايندو.

وحاول الضيوف الافادة سريعًا من النقص العددي للخصم، عندما ارتقى النسموي ساشا كالايدجيتش وتابع برأسه كرة عرضية تصدى لها الحارس مانويل نوير (14).

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل بعدما تابع عرضية زاحفة عن الجهة اليسرى من سيرج غنابري على باب المرمى (17).

وضاعف البافاري تقدمه بهدف جماعي رائع بعد تبادل مميز للكرة بين توماس مولر ولوروا سانيه على مشارف المنطقة قبل ان تصل الى الاخير داخلها ومنه الى غنابري الذي تابعها سهلة في الشباك (22).

ولم تمض دقيقة قبل أن يضيف بايرن الهدف الثالث بعد عرضية من مولر عن الجهة اليمنى ارتقى لها ليفاندوفسكي وتابعها رأسية في شباك الحارس السويسري غريغور كوبيل (23).

وحقق ليفاندوفسكي الهاتريك عندما وصلته كرة عرضية من سانيه الى غوريتسكا داخل المنطقة، ومنه الى ليفاندوفسكي الذي استفاد من تشتيت خاطئ للمدافع فالديما أنتون وتابعها زاحفة في المرمى (39).

وهذه المباراة الثانية تواليًا على ارضه في البوندسليغا التي يسجل فيها ليفاندوفسكي هاتريك بعد أولى في الفوز 4 2 ضد بوروسيا دورتموند في المرحلة 24.

دورتموند يعاود نزيف النقاط

وأنقذ الشاب النروجي المتألق ارلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 2 2 في الوقت بدل الضائع امام مضيفه كولن، بعدما افتتح له التسجيل في الدقيقة الثالثة، لتصعب مهمة الفريق الاسود والاصفر من احتلال مركز يؤهله الى دوري الابطال الموسم المقبل.

وكان أصحاب الارض عادلوا عبر السلوفاكي أندري دودا (35 من ركلة جزاء) ومنحهم اسماعيل جاكوبس (65) التقدم قبل أن ينقذهم هالاند بهدفه الـ21 في الدوري هذا الموسم ليتساوى مع البرتغالي أندري سيلفا مهاجم اينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

وعاد فولفسبورغ بفوز 2 1 من فيردر بريمن معززًا آماله ببلوغ دوري الابطال، كما حقق اينتراخت فرانكوفرت فوزًا عريضًا على ضيفه أونيون برلين 5 2 بفضل ثنائية لسيلفا.