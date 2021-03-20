كأس الاتحاد: ريدموند يقود ساوثمبتون الى نصف النهائي

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لندن : بات ساوثمبتون أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لمسابقة كاس الاتحاد الانكليزي في كرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه بورنموث من الدرجة الثانية 3 صفر بينها ثنائية وتمريرة حاسمة لمهاجمه نايثن ريدنمود السبت في افتتاح ربع النهائي.

وانتظر ساوثمبتون الدقيقة 37 لافتتاح التسجيل عبر المالي موسى دجينيبو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من ريدموند، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ.

وعزز تشي أدامز تقدم ساوثمبتون بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة بيد أنه ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" بداعي التسلل على ستيوارت الذي مرر له الكرة (53).

ولم يتأخر ساوثمبتون في هز الشباك مجددا ونجح بعد 6 دقائق عندما استغل ريدموند كرة مرتدة من القائم الايمن اثر تسديدة قوية لأرمسترونغ من حافة المنطقة، فتابعها زاحفة بيمناه من داخلها على يمين الحارس البوسني أسمير بيغوفيتش (59).

وكرر ساوثمبتون إنجازه في المسابقة موسم 2017 2018 عندما بلغ دور الاربعة قبل ان يخسر صفر 2 امام تشلسي الذي توج باللقب لاحقا على حساب مانشستر يونايتد 1 صفر.

وتوج ساوثمبتون بلقب المسابقة مرة واحدة في تاريخه وكانت عام 1976 عندما تغلب على مانشستر يونايتد 1 صفر، وخسر النهائي ثلاث مرات اعوام 1900 و1902 و2003.

ويلعب لاحقا ايفرتون مع مانشستر سيتي.