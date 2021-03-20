أولمبياد طوكيو: حظر الجماهير الأجنبية تخوفاً من تفشي كورونا

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طوكيو: لن تتمكن الجماهير الأجنبية من حضور منافسات أولمبياد طوكيو المؤجل من الصيف الماضي إلى تموز/يوليو المقبل، بعدما فرض منظمو الالعاب السبت حظرا على حضورها إلى اليابان تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقال منظمو الالعاب في بيان "لا يزال وضع كوفيد 19 راهنا في اليابان والعديد من الدول الأخرى حول العالم يمثل تحديا كبيرا وقد ظهر عدد من السلالات المختلفة، بينما لا يزال السفر الدولي مقيدا. بناء على الوضع الحالي للجائحة، من غير المرجح أن يتم ضمان دخول اليابان هذا الصيف للأشخاص من الخارج".

تابع البيان "من أجل توضيح الصورة لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصلت الأطراف من الجانب الياباني إلى استنتاج مفاده انهم لن يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية"، مضيفا ان اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدولية "تحترمان وتقبلان تماما هذا القرار".

وسيجعل هذا القرار من أولمبياد طوكيو الأول في تاريخ الألعاب يقام دون حضور جماهيري أجنبي.

وعندما ارجىء الحدث الكبير الذي يقام مرة كل أربع سنوات الصيف الماضي، اعتبرها المنظمون فرصة لتنظيم حدث يكون "دليل انتصار البشرية على الفيروس".

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