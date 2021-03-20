شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الزمالك فى دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره الزمالك بنتيجة 26/20 فى إطار مباريات الجولة الـ 32 بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021.

وارتفع رصيد فريق الزمالك بهذه الخسارة إلى النقطة رقم 76، بعدما خسر لقب كأس مصر من الأهلى أيضًا مؤخرًا.

ونجح النادي الأهلى فى حصد مسابقة كأس مصر بالفوز على الزمالك بنتيجة 27/20 فى نهائى المسابقة التى أقيمت الأربعاء الماضى على صالة أكتوبر الدولية.

وشهدت الجولة الحادية والثلاثون التى أقيمت السبت الماضى فوز كل من: الشمس على الزهور 30 /18 و6 أكتوبر على هليوليدو 31 /21 والجزيرة على أصحاب الجياد 31 /22 والطيران على تشامبيون الرحاب 39/ 30 المعادى على مدينة نصر 30 /20 والزمالك على حلوان 42 /21، وسموحة على هليوبوليس 36/ 24.

فيما تقام الجولة الـ 33 يوم السبت المقبل بلقاءات بين كل من الشمس مع سبورتنج والأهلى مع سموحة ومنوف الرياضى مع المعادى، وهليوبوليس مع الطيران وحلوان مع الجزيرة ومدينة نصر مع 6 أكتوبر، وتشامبيون الرحاب مع الزهور وأصحاب الجياد مع هليوليدو.