شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يغرم الزمالك 30 ألف جنيه بعد أحداث شغب مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة دكتور مجدى أبو فريخة، تغريم فريق الزمالك 30 ألف جنيه على خلفية تواجد الجماهير داخل صالة مباراة فريق الرجال أمام سموحة بدورى السوبر رجال.

وجاء قرار اتحاد الكرة كالتالى: توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه بسبب تواجد الجماهير في الصالة والتعدى باللفظ على الفريق السكندرى، كما قرر اتحاد اللعبة إنذار النادى الأبيض بنقل مبارياته خارج ملعبه فى حالة تكرار ما حدث.

وأنهى مسئولو اتحاد كرة السلة الأمر بمنع دخول الجماهير لجميع المباريات، ويسمح فقط لأعضاء مجلس إدارات الأندية بخطاب رسمى من النادى وتفويض مراقب المباراة حال عدم التزام النادى.

وتمسك طاقم حكم المباراة وفريق سموحة بخروج جماهير الزمالك التي وصلت لأكثر من 500 فرد، خاصة أن لوائح البطولة تقضي بإقامة المباريات بدون جماهير، وفور خروج الجماهير قام الحكم باستئناف المباراة.