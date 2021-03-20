شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يغرم الزمالك 30 ألف جنيه بعد أحداث شغب مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة دكتور مجدى أبو فريخة، تغريم فريق الزمالك 30 ألف جنيه على خلفية تواجد الجماهير داخل صالة مباراة فريق الرجال أمام سموحة بدورى السوبر رجال.
وجاء قرار اتحاد الكرة كالتالى: توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه بسبب تواجد الجماهير في الصالة والتعدى باللفظ على الفريق السكندرى، كما قرر اتحاد اللعبة إنذار النادى الأبيض بنقل مبارياته خارج ملعبه فى حالة تكرار ما حدث.
وأنهى مسئولو اتحاد كرة السلة الأمر بمنع دخول الجماهير لجميع المباريات، ويسمح فقط لأعضاء مجلس إدارات الأندية بخطاب رسمى من النادى وتفويض مراقب المباراة حال عدم التزام النادى.
ويتصدر فريق كرة السلة بنادى الزمالك ترتيب دورى كرة السلة رجال بعد أن تغلب على الجزيرة فى منافسات الجولة السابعة من الدور الأول، للمراكز من الأول إلى الثامن، ليصل رصيده إلى النقطة 13 بالفوز فى 6 مباريات والخسارة فى مباراة واحدة.
ويحتل الجزيرة المركز الثانى بنفس رصيد نقاط الزمالك، وبنفس عدد مرات الفوز والخسارة ويأتى الاتحاد السكندرى ثالثا بعد التغلب على الأهلى، ليصل رصيده إلى النقطة 12، فاز فى 5 مباريات وخسر فى مباراتين.