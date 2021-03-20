شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينفى تلقيه عرضا من الشارقة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ما تردد حول تلقيه عرضاً من نادى الشارقة الإماراتي، وقال طارق حامد فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، لا صحة لما تردد مؤخرا فى هذا الشأن، ولم يتحدث معى أى مسئول بنادى الشارقة لضمى.

وانتشرت فى الساعات الماضية أنباء حول تلقى لاعب الزمالك الدولى عرضا من الشارقة الإماراتى لضمه عقب نهاية الموسم الجاري، إلا أن اللاعب نفى فى تصريحات للموقع الرسمى تلقيه أى عروض قائلا، "تركيزى ينصب فى مباريات فريقى فقط من أجل تحسين النتائج فى دورى ابطال افريقيا والاستمرار على قمة الدورى الممتاز وحصد اللقب".

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون تقديم موعد تدريب الفريق غدًا الأحد ليقام فى الحادية عشرة صباحًا على ملعب النادى بدلاً من الموعد السابق وهو الثانية ظهرًا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام بالجزائر، ويحتاج الزمالك يحتاج للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.